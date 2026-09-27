Filistin: İsrailli bakanın açıklamaları Batı Şeria'da savaş, ilhak ve zorunlu göç çağrısıdır

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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'e tepki gösterildi.

Açıklamada, Smotrich'in söz konusu çağrılarının Filistin halkına karşı saldırıların tırmandırılması ve daha fazla suç işlenmesi anlamına geldiği vurgulanarak, bu politikaların İsrail'in ilhak ve zorunlu göçe yönelik planlarını ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması imkanını ortadan kaldırma hedefini ortaya koyduğu ifade edildi.

Smotrich'in "Batı Şeria'ya kapsamlı savaş açılması, Filistin kentleri ile mülteci kamplarının yıkılması" yönünde tehditler içeren sözlerinin "kışkırtıcı" olduğu vurgulanan açıklamada, bu söylemlerin İsrail hükümetinin Filistinlileri öldürme, zorla yerinden etme, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme ve Filistin topraklarına el koyma politikalarının yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında güç kullanarak yeni bir fiili durum oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

"Filistin yönetimini işlevsizleştirme girişiminin sonuçlarından İsrail sorumlu"

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca "Filistin yönetimi ile Filistin Devleti kurumlarının, Filistin ulusal projesinin bir parçası ve Filistin halkının bağımsız, egemen bir devlet kurma hedefi doğrultusunda elde ettiği kazanımlardan biri" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bunlara zarar verme veya işlevsizleştirme yönündeki herhangi bir girişimin sonuçlarından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olacağı vurgulandı.

"Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i teşvik ediyor"

Açıklamada, bu kışkırtıcı açıklamalar ve İsrail'in saldırgan politikaları karşısında uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail hükümetini bu politikaları sürdürmeye teşvik ettiği kaydedildi.

İsrail'in söz konusu politikalarının bölgeyi daha fazla gerilim, şiddet ve istikrarsızlığa sürüklediği uyarısında bulunulan açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD yönetimi olmak üzere uluslararası topluma siyasi ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, güvenlik, istikrar ve barışa giden yolun savaş, öldürme, zorunlu göç ve ilhak faaliyetlerinden değil, İsrail işgalinin sona erdirilmesinden ve uluslararası meşruiyet kararları ile 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nden geçtiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan, yeni bir savaşa girerek Gazze'de yaptıkları yıkımın benzerini Batı Şeria'da da yapmaları ve Filistin yönetimini "ortadan kaldırmaları" gerektiğine inandığını söylemişti.