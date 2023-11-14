Filistin Kızılayı 155 tırlık yardımı teslim aldı
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne gönderilen 155 tırlık insani yardım malzemesini Refah Sınır Kapısı'nda teslim aldığını ve İsrail ordusunun yakıt girişine yine izin vermediğini açıkladı.
Mısır Kızılayının gönderdiği 155 tırlık, gıda, su, insani yardım, ilaç ve tıbbi ekipman içeren yardımın Refah Kapısı'ndan teslim alındı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra "yakıt girişine yine izin vermediği" vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bölgede yakıt kalmaması nedeniyle artık yardımları alamayacağını açıklamasından sonra gelen 155 tırın son yardım olduğu belirtildi.
Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den itibaren toplamda 1135 yardım tırının Gazze Şeridi'ne ulaştığını, bunun da günde ortalama 47 tıra denk geldiğini kaydetti.