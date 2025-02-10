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Filistin: Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddiaların gerçeği saptırıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddialarını yanıltıcı ve gerçeği çarpıtan açıklamalar olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
AA
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Filistin: Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddiaların gerçeği saptırıyor
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Netanyahu, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır’ın, Filistinlilerin Gazze'den kendi rızalarıyla ayrılmalarını engellediğini iddia etmişti.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddialarının yanıltıcı ve gerçeği çarpıttığını ifade etti.

"Sorun, İsrail işgalinde ve Filistin halkını kuşatmasında yatıyor; uzun yıllardır Filistin halkına siyasi, maddi ve manevi yardım sağlayan Mısır’da değil" değerlendirmesinde bulunan Şeyh, Mısır’ın Filistin halkının anavatanlarından sürülmesini engellemeye yönelik onurlu bir duruş sergilediğini ve onların topraklarındaki kararlılıklarını desteklediğini vurguladı.

"Kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirmişti"

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu'nun dile getirdiği iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu açıklamaları "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirmişti.

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