Filistin rozeti takan uçak kabin memurlarının işten çıkarılması istendi

Qantas Havayolları’nın 20 Aralık’ta düzenlenen Melbourne-Hobart uçuşunda bazı kabin memurlarının üniformalarında İsrail’in Filistin’i işgaline yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin bayrağı rozeti takması tartışmaları giderek büyüyor.

Qantas yetkilileri, Filistin bayraklı rozetlerin havayolunun üniforma politikasına uymadığına dikkat çekerek, kabin mürettebatına onaylanmış üniforma politikasının bir parçası olmadığı sürece başka rozet takmasına izin verilmediğini kaydetti. Yetkililer, “Her müşteri, Qantas uçağıyla seyahat ederken kendini güvende ve saygı duyulduğunu hissetmelidir.” dedi.

Olaya karışan hosteslerin işten çıkarılması çağrısında bulunan Sivil Haklar Örgütü İftirayla Mücadele Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich de, “Avustralya’da gökyüzü bile propagandaya karşı güvenli değil gibi görünüyor. Ve çok açık olmak istiyorum: Bu, saf ve basit bir gözdağı ve tacizdi. Hava taşımacılığının tüm kurallarını ihlal ediyor” şeklinde konuştu.