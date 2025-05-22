  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı
Takip Et

Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu. Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı Philippe'ye misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak görevine başladı
Takip Et

AB Konseyinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Costa'nın siyasi kararı ve girişimlerinin bir sonucu olarak ilk defa bir Filistin temsilcisi görevine bu usulle başladı.

Filistinli temsilciler, daha önce mektuplarını sadece AB Dış İlişkiler Ofisinin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunuyordu.

Bu kez Avustralya, Kolombiya, Küba, Mısır, Etiyopya, Guyana, Lesotho, Panama, Papua Yeni Gine ile Sao Tome ve Principe ülkelerinin diplomatlarıyla birlikte Filistin temsilcisi için de bir tören düzenlendi.

AB'de bir ilk!

Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle AB'deki görevine başlamış oldu.

Jadou, mektubunu "AB nezdinde Genel Temsilci" ünvanıyla sundu.

Bu tören ayrıca diplomatların AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektuplarını aynı anda sunması açısından da bir ilki temsil etti.

Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı Philippe'ye misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.

Finansal piyasaların aynası: VIX endeksiFinansal piyasaların aynası: VIX endeksiEkonomi
Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştüKuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştüDünya

 

 

Dünya
Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi
Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddia edildi
İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı
İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı
ABD Senatosu'ndan Katar jeti kararı: Makam uçağına olmasına 'ret' verildi
ABD Senatosu'ndan Katar jeti kararı: Makam uçağına olmasına 'ret' verildi
Geçen yıl her dakika 18 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Geçen yıl her dakika 18 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü
Kuzey Kore'de suya indirilen yeni savaş gemisi kızağından düştü
81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdi
81 günlük ablukanın ardından ilk yardım TIR'ları Gazze’ye girdi