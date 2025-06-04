Filistin tişörtü giyen milletvekili Cansın Köktürk Almanya'da meclisten çıkartıldı

Almanya Federal Meclisi’nde (Bundestag), üzerinde “Filistin” yazan tişört giyen Sol Parti (Die Linke) milletvekili Cansın Köktürk, meclis oturumundan çıkarıldı. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU), Genel Kurul’da siyasi mesaj içeren kıyafetlere izin verilmediğini belirterek, Köktürk ile özel olarak görüşüp tişörtünü değiştirmesini talep etti. Ancak uyarılara rağmen kıyafetini değiştirmeyen Köktürk’e oturum sırasında dönerek “Oturumu terk etmenizi rica edeceğim” dedi. Klöckner’in bu uyarısının ardından Köktürk salonu terk etmek zorunda kaldı.

"50 binden fazla ölü ve yaralı çocuk hakkında tek kelime yok"

Köktürk, sosyal medya platformu X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Wadephul genel kurul salonunda: Almanya İsrail'e silah tedarik etmeye devam edecek. 50 binden fazla ölü ve yaralı çocuk hakkında tek kelime yok. Bayan Klöckner genel kurul salonundan ayrılmamı istedi çünkü tişörtümde 'Filistin' yazıyor. Hepiniz çok feci bir şekilde başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.

Köktürk, birkaç hafta önce de Genel Kurul salonunda taktığı Filistin kefiyesiyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak dikkat çekmişti.

Ayrıca, Sol Parti milletvekillerinden Marcel Bauer de iki hafta önce taktığı Bask beresi nedeniyle Genel Kurul'dan çıkarılmıştı.

Slogan atan seyirci de salondan çıkarıldı

Oturum sırasında, izleyici lobisinde bulunan bir kadın da Filistin lehine sloganlar attığı için görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Meclis Başkanı Klöckner, izleyicilerin Genel Kurula seslenme hakkı bulunmadığını kaydetti.