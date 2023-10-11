Filistin yönetimi: İsrail, soykırım suçu işliyor

İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmada 5. güne girilirken Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı şiddetle kınandı.

İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı yapılan saldırıların da kınandığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" iddiasıyla bazı ülkelerden aldığı desteklerle barbarca suçlar işlediği ve Filistin davasını tasfiye etme yönündeki planını hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in bölgede barış yerine savaş kültürünü dayatmaya çalıştığını savunan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in aynı zamanda bu savaşı, Filistin halkının varlığını inkar etme yönünde kullandığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin halkına karşı insanlık suçu düzeyine varan saldırılarına karşı uluslararası tarafların kayıtsız kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Binlerce ölü ve yaralı var

7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin, İsrail'in saldırılarında ise Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiği, Gazze'de 5 bin 184 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.