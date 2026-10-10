Filistin'de 2027 seçim takvimi belli oldu: İşte yeni tarih

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin kararı doğrultusunda seçim takviminde değişikliğe gitti. Daha önce 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin kararname iptal edilirken devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027 tarihinde birlikte düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de sandık hedefi

Yeni kararname kapsamında Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere doğrudan seçimlere katılması öngörülüyor. Kararın, Filistinli siyasi gruplar ve güçlerle yürütülen ulusal istişarelerin ardından alındığı bildirildi.

Seçimlerin ertelenmesinde hangi gerekçeler öne çıktı?

Haberde, İsrail'in uygulamalarının önceki seçim takviminin hayata geçirilmesini engellediği belirtildi. Özgür, adil ve kapsayıcı bir seçim süreci için gerekli siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Yeni takvimle birlikte Filistin'de devlet başkanlığı ve yasama seçimlerinin aynı tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor.