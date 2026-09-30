Filistin'de sürpriz seçim ittifakı: Hamas, İslami Cihad ve Dahlan aynı blokta buluşuyor

Filistin siyasetinde uzun yıllardır devam eden ayrışmaların ardından dikkat çekici bir seçim ittifakı şekillendi. İttifak kararını, İslami Cihad Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, İstanbul'da Associated Press (AP) ajansına verdiği röportajda kamuoyuna açıkladı. El-Hindi, bu iş birliğinin doğrudan parti üyelerinden ziyade, bağımsız figürlerin yer alacağı "ortak bir ulusal liste" üzerinden yürütüleceğini ve bu listenin destekleneceğini aktardı.

Eski rakipleri bir araya getiren etken

Söz konusu ittifakta en çok dikkat çeken detay, bir dönem Gazze'de Hamas ile şiddetli çatışmalar yaşayan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile girdiği siyasi krizin ardından sürgüne giden Muhammed Dahlan'ın gruplarının da yer alması oldu. Hamas, İslami Cihad ve Dahlan kanadını aynı çatı altında buluşturan temel faktörün ise mevcut Abbas yönetimine duyulan ortak tepki ve hoşnutsuzluk olduğu belirtiliyor.

Dahlan'ın bölgesel ve uluslararası konumu

Geçmişte Fetih Hareketi Merkez Komite üyeliği yapan Muhammed Dahlan, 2011 yılında hareketten ihraç edilmişti. Hakkında çıkan çeşitli iddiaların ardından Batı Şeria’dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen Dahlan, BAE yönetimine danışmanlık yapmasının yanı sıra ABD ve İsrail makamlarıyla da temaslarını sürdürüyor. Dahlan'ın 2016 yılında Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi tarafından gıyabında hapis cezasına çarptırıldığı da biliniyor.

Ertelenen sandık süreci ve seçim takvimi

Filistin'de son genel seçimler Ocak 2006'da yapılmış, sandıktan Hamas birinci parti olarak çıkmıştı. Sonrasında yaşanan siyasi gerilimler ve Mahmud Abbas'ın kararları doğrultusunda seçimler 2021 yılı da dahil olmak üzere defalarca ertelendi. Devlet Başkanı Abbas'ın yayımladığı son kararnameye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılması öngörülürken, devlet başkanlığı seçiminin ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.