Filistin'den uluslararası topluma çağrı: Baskı kurun

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da işlenen "savaş ve insanlık suçu" ile Gazze'deki yıkımdan tamamıyla İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik bu sabah yaptığı hava saldırısının "gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adım" olarak nitelendiği açıklamada, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ne yönelik bombardıman şeklini Batı Şeria'ya kaydırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı şiddeti ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile işgali durdurması ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi için "gerçek manada uluslararası baskı" kurulması çağrısında bulunuldu.