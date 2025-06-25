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Filistin'i desteklediği için işten çıkarılan Avustralyalı sunucu, ABC'ye karşı açtığı davayı kazandı

Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf, kanala karşı açtığı davayı kazandı, kurumun kendisine 70 bin Avustralya doları tazminat ödemesine hükmedildi.

Haber Merkezi
AA
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Filistin'i desteklediği için işten çıkarılan Avustralyalı sunucu, ABC'ye karşı açtığı davayı kazandı
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Avustralya'da federal mahkeme, Lattouf'un ABC'ye karşı açtığı davadaki kararını açıkladı.

Filistin'i desteklediği için kovulan sunucu haklı bulundu

Mahkeme, ABC'nin Lattouf'u İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle işten çıkarmasının, iş kanununu ihlal ettiğine hükmetti.

Ayrıca, Lattouf'a 70 bin Avustralya doları tazminat ödenmesine de karar verdi.

Filistin'i destekleyen paylaşım yaptığı için kovulmuştu

ABC Radyosu'nda sunucu olan Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından, 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

ABC'den bir sözcü, o dönem yaptığı açıklamada, kısa süreli sözleşmeyle çalışan Lattouf'un kalan mesaisine devam etmeyeceğini dile getirmişti.

The Age gazetesi, Lattouf'un Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordine şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

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