Filistinli aktivist Halil, ABD'de tutuklanmasını "kaçırılma" olarak niteledi

Halil, "Columbia Spectator" öğrenci gazetesinde yayımlanan "Columbia'ya Bir Mektup" başlıklı yazısında, öğrencilerden "baskıya direnme sorumluluklarından vazgeçmemelerini" ve protestoları sürdürmelerini istedi.

Üniversitenin "kaçırılmasının zeminini hazırlayan bir kuruluş" olduğunu ileri süren Halil "8 Mart'ta kaçırılmamdan beri, Filistin'i savunan uluslararası öğrencilere yönelik sindirme ve kaçırılma olayları daha da hızlandı" dedi.

Doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk dahil sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bazı öğrencilerin isimlerini veren Halil, Columbia Üniversitesinin "antisemitizmle mücadele bahanesiyle" öğrenci muhalefetini bastırdığını ileri sürdü.

Halil, "Gazze'deki soykırım kampanyasının başlamasından beri 18 aydır Columbia yalnızca Siyonist yerleşimci sömürgeciliği için feda edilen Filistinlilerin hayatlarını kabul etmeyi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda bu cinayeti meşrulaştırmak için kullanılan dili aktif olarak yeniden üretti" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen hafta açıklamasında, 300'den fazla öğrenci vizesinin iptal edildiğini bildirerek, "Bu delilerden birini her bulduğumda vizelerini geri alıyorum" demişti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Halil'in mahkeme süreci devam ediyor

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu. Halil'in mahkeme süreci devam ediyor.