Filistinli aktivist Mahmud Halil'in avukatları duruşmalara erişim izni verilmesini talep etti

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'de Filistin halkına destek açıklamaları yapmasının ardından, yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" Halil'in avukatları, yaklaşan duruşma öncesinde mahkemeye "adil yargılanma" ve "şeffaflık sağlanması" talebiyle iki ayrı dilekçe sunduğu belirtildi.

Halil'in avukatlarının duruşmada elektronik cihaz kullanabilmesini ve halk ile basının duruşmaları Webex video konferans ve telefon hattı gibi alternatif yollarla izleyebilmesini isteyen dilekçelerde, mahkemenin önceki duruşmalardaki hukuki süreç ihlallerini ele alması ve kamuoyunun yapılması planlanan duruşmalara erişiminin sağlanması talep edildi.

Açıklamada, 11 Nisan'daki duruşmada Halil'in avukatlarının dizüstü bilgisayar ve telefon kullanmasının engellenmesinin "temel adil yargılanma ilkesini ihlal ettiği" vurgulanırken söz konusu duruşmada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı avukatlarının elektronik cihaz kullanmasının engellenmediği kaydedildi.

ACLU avukatlarından Nora Ahmet'in elektronik cihaz getirme hakkını önceden onaylatmasına rağmen duruşmadan hemen önce cihazlarını teslim etmek zorunda kaldığı ve karara itiraz etme fırsatı verilmediği vurgulanan açıklamada, yüzlerce kişinin duruşmaları uzaktan izlemek istediği ancak engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, Halil'in 8 Nisan'daki duruşmasında, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu 550 kişinin çevrim içi erişim başvurusunun reddedildiği ve alternatif erişim imkanı sağlanmadığı bildirildi.

ACLU Louisiana Hukuk Direktörü Nora Ahmet, yaptığı açıklamada, ülke genelinde göçmenlerin adil yargılanma kapsamında "keyfi engellerle" karşılaştığını vurgulayarak Halil'in yaşadıklarının "istisna" olmadığını kaydetti.

"Adillik, şeffaflık ve adalete eşit erişim sadece hükümet için değil herkes için güvence altına alınmalıdır"

Halil'in haklarını savunarak kimsenin keyfi kısıtlamalara maruz kalmamasını sağlamak için mücadele ettiğini belirten Ahmet, "Adillik, şeffaflık ve adalete eşit erişim sadece hükümet için değil herkes için güvence altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.