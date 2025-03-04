Filistinli Bakan Ağabekyan: Gazze'nin, Gazze'deki insanlarla yeniden inşa edileceğini düşünüyorum

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ağabekyan, Gazze'de ateşkes süreci ve Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki ateşkesten çok memnun olduklarını, bunu her ne pahasına olursa olsun sürdürmeleri gerektiğini, soykırım savaşı durumuna geri dönmek istemediklerini dile getiren Ağabekyan, ateşkesin devamı için uluslararası toplumun desteğinin ve anlaşma maddelerine uyulmasının önemine işaret etti.

Ağabekyan, Trump'ın Gazze'yi devralmayla ilgili planına ilişkin şunları kaydetti:

"Sanırım tepkim, Filistinlilerin ana vatanlarından edilmesine karşı bireysel ve toplu olarak gelen dünyanın birçok ülkesinin tepkisine çok benziyor. (Trump'ın Gazze'yi devralması) Dolayısıyla şimdilik geçici de olsa plan geride kaldı çünkü ABD'de dahi planın bu kadar reddedilmesinin ardından 'bunun doğru zaman olmayabileceği' yönünde açıklamalar yapıldı. Bana göre herhangi bir Filistinli için yerinden edilme kabul edilemez. Geçmişte yerinden edilme yaşadık ve çeşitli ülkelerde mülteci olduk. Bunu bir daha yapmayacağız. Bunun olacağını sanmıyorum. Gazze'nin, Gazze'deki insanlarla yeniden inşa edileceğini düşünüyorum."

Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerin de Trump'ın planına çok açık ve hızlı şekilde itiraz ettiğini anımsatan Ağabekyan, bu planın, her iki ülkenin ihtiyaçlarını ihlal ettiğini ve hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ağabekyan, "İsrail dışında dünyada planı destekleyen başka bir ülke olduğundan emin değilim." dedi.

"Türkiye'nin Filistin halkına desteği onlarca yıldır devam ediyor"

Gazzelilere karşı çeşitli forumlarda çok sayıda uluslararası destek olduğunu ancak bunun sahada uygulanabilir maddelere dönüştürülmesi gerektiğini belirten Ağabekyan, insanların ve ülkelerin, İsrail'i sorumlu tutmak ve işgali ortadan kaldırmak için Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararları takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ağabekyan, uluslararası toplumun haziranda "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" başlığıyla 2-4 Haziran'da New York'ta düzenlenecek konferansa katılmasını istediklerini dile getirdi.

Uluslararası toplumdan, İsrail-Filistin ihtilafına karşı iki devletli çözüm önerisini ilerletmeye yönelik kurulan Küresel İttifak'ın çalışmalarını desteklemelerini isteyen Ağabekyan, "Bu eylemler, işgalci İsrail devleti tarafından ilhak ve işgalin derinleştirilmesi önlemlerine karşı çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Ağabekyan, Avrupalı ülkelerin, Filistinlilerin yerinden edilmesine açık tepki verdiğini aktararak, bazı ülkelerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına devam edebilmesi için desteğini sürdürdüğünü de ifade etti.

"Türkiye'nin insani yardımlarını, uluslararası forumlarda Filistin'e verdikleri desteği çok belirgin şekilde görüyoruz"

Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin onlarca yıldır devam ettiğini söyleyen Ağabekyan, "Türkiye'nin insani yardımlarını, uluslararası forumlarda Filistin'e verdikleri desteği çok belirgin şekilde görüyoruz. Devletimizi somutlaştırana kadar kendi kaderimizi tayin etme yolundaki çalışmalarımız süresince Türkiye'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.