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Filistinli Bakandan Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı

Filistin Yerel Yönetim Bakanı Sami Ahmed Arif Hicavi, Türkiye'nin desteğini övdü ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

AA
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Filistinli Bakandan Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı
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Filistin Yerel Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hicavi, Ramallah'taki ofisinde Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkına desteği ve iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Türkiye’nin Filistin’e "hayati alanlarda" sağladığı desteğin önemine vurgu yapan Hicavi, Filistinli belediyeler ile Türk belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak deneyimlerden faydalanılması ve özellikle belediye çalışmaları, kapasite geliştirme ve araç-gereç desteği gibi konularda ortak çalışma alanlarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Filistinli Bakan, Çobanoğlu’nu, İsrail’in saldırıları sona erdiğinde Gazze'de yapılması planlanan işler, insani yardım çabaları ve temel malzemelerin teminiyle ilgili hükümetin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Hicavi, İsrail'in saldırıları sonucu altyapı, kamu tesisleri, su, elektrik, kanalizasyon, iletişim ağları gibi alanlarda meydana gelen büyük zarar ve yıkım nedeniyle Gazze’deki belediyelere acil ve hızlı mali destek sağlamak için bakanlığın yoğun çaba harcadığını ifade etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının şiddetlenmesi ve insani durumun kötüleşmesiyle birlikte Türkiye ve diğer bazı ülkeler, insani yardımları Mısır’ın El Ariş Havalimanı’na ulaştırmak üzere hızla harekete geçmiş ancak İsrail, bu yardımların büyük bir kısmının Gazze’ye ulaşmasını engellemişti.

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