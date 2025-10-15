Filistinli esir, sistematik işkenceyi anlattı: Kuran'ı yırttılar, kaynar su döküp dövdüler

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, 20 İsrailli rehineye karşılık 1.968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Şu anda ise hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edililyor.

El Cezire Arapça, İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Doktor Muhammed Asaliya'nın Gazze Şehrindeki Şifa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Asaliya'nın, cezaevinde maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle kasılmalar ve göğüs ağrısı şikayetleri olduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanesinde suçlama olmaksızın hukuksuz şekilde tutulan Filistinli esirlerden biri olan Ekrem el Basyuni ise gözaltı merkezlerindeki sistematik işkence, aşağılama ve ölüm sahnelerini anlattı.

"Bırak ölsün dediler, torbaya sardılar"

İngiliz Skynews'e konuşan Gazze'nin kuzeyinden 45 yaşındaki Basyuni, 10 Aralık 2023'te Cibaliye'deki bir sığınma okulunda gözaltına alındığını ve Sde Teiman askeri üssü de dahil olmak üzere yaklaşık iki yıl gözaltında tutulduğunu söyledi.

Filistinli adam şunları anlattı:

“Birçok arkadaşımız ölümüne dövüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğuk bir şekilde ‘Bırakın ölsün’ diye cevap veriyorlardı. Beş dakika sonra cesedi götürüyor, bir torbaya sarıyor ve kapıyı kapatıyorlardı.”

Cop, yumruk ve köpeklerle saldırı

Basyuni, tutukluların rutin olarak işkence gördüğünü, cop ve yumruklarla dövüldüğünü, köpeklerin saldırısına uğradığını ve gardiyanların “karşılama töreni” olarak adlandırdığı sırada gazla saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

“Bizi o kadar vahşice dövdüler ki kaburgalarımız kırıldı" diyen Basyuni, şunları ekledi: "Genç erkeklerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk, yardım istediğimiz için bile cezalandırıldık.”

"Saatlerce diz çöktürdüler"

Basyuni, mahkumların uzun saatler boyunca diz çökmek zorunda bırakıldıklarını, giysi ve battaniyelerinden mahrum bırakıldıklarını ve dini ve psikolojik tacize maruz kaldıklarını da sözlerine ekledi.

"Kuran'ı yırttılar"

“Peygamberi lanetlediler, bizim önümüzde Kuran'ı yırttılar ve annelerimizi ve kız kardeşlerimizi en ağır küfürlerle aşağıladılar” diyen Basyuni, şöyle devam etti: “Ailelerimizin öldüğünü söylediler. ‘Gazze diye bir yer yok’ dediler. ‘Çocuklarınızı öldürdük’ dediler.”

Ülkenin hapishanelerini denetleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinliler için cezaevi koşullarını zorlaştırmakla övünüyor.

Son iki yılda gözaltında 77 Filistinli öldürüldü

Filistin yönetimi, 10 binden fazla Filistinlinin hâlâ İsrail'de hukuka aykırı olarak tutulduğunu söylüyor. Son iki yılda İsrail gözaltı merkezlerinde en az 77 Filistinli öldürüldü, 360 çocuk ise hâlâ hapiste tutuluyor.

İsrailli sicil toplum kuruluşu HaMoked'in Ekim 2025'teki istatistiklerine göre İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden en az 3 bin 500'ü, yargılanmadan idari gözaltında tutuluyordu. İsrail ordusunun veritabanına göre, Gazze'de gözaltına alınanların sadece dörtte biri "savaşçı" olarak sınıflandırılmıştı.

B'Tselem'e göre ise bunlara ek olarak, bazen, bazı Filistinliler askeri tesislerde kısa süreliğine gözaltında tutuluyor. Ordudan gelen rakamlar gecikmeyle alınıyor ve tutukluların hukuki durumuna ilişkin ayrıntılar verilmiyor.

Dayak, işkence, tecavüz...

Birleşmiş Milletler'e göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşının son iki yılında zorla kaybedilen 1.718 Filistinliyi de serbest bırakması bekleniyor.

Mahkum listesine göre bunların 5'i, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ikisi kadın.

Uluslararası, İsrailli ve Filistinli insan hakları gruplarına göre Gazze'de kaybedilenlerin çoğu, insanlık dışı muamele ve işkencenin yaygın olduğu askeri kamplarda tutuluyordu.

Filistinlilerin şiddetli dayak, tıbbi ihmal, aç bırakma ve hatta tecavüze maruz kaldıkları bildiriliyor.