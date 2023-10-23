Filistinli kaynaklar: Haniye nazikçe Türkiye'den gönderildi

Al Monitor'den Fehim Taştekin'e konuşan iki Filistinli farklı kaynak, Hamas üyeleriyle birlikte saldırının haberini televizyondan izlerken "şükür namazı" kıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Haniye'nin "nazikçe Türkiye'den gönderildiğini" ifade etti.

Kaynaklar, Türkiye'nin sivil ölümlerinden sonra yine de Hamas'ı koruyor gibi gözükmek istemediği için Ankara'nın Haniye ile birlikte diğer Hamas üyelerinin de ülkeden ayrılmasını istediğini belirtildi.

Habere göre saldırıdan sonra Haniye'nin sağ kolu Saleh al-Arouri'nin Al Jazeera'ya verdiği söyleşide "Bütün Filistinli tutukluları serbest bıraktıracak ve savaşmaya devam edecek kadar İsrail askeri yakaladık" demesi de Ankara'da rahatsızlık yarattı.

Hamas, Türkiye'nin duruşundan memnun değil

Filistinli bir kaynak, "Aralarında Hamas da bulunan Filistinli gruplar, Türkiye'nin duruşundan memnun değil. Açıklamaları yetersiz bulunuyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne bile çağrılmadı" dedi.

Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, geçen günlerde HaberTürk'e verdiği söyleşide, "Türkiye'ye saygım büyük. Türkiye İsrail'in cinayetlerine dur demeli. Elektrik ve suyun kesilmesine dur demeli. Gazze halkı oradan göçmeyecek. Ne olursa olsun. Türkiye'den ve İslam ülkelerinden bir İslam Zirvesi gerçekleştirmelerini bekliyoruz" demişti.

Al Monitor'e konuşan kaynak, Ankara'ya Hamas'la bağlarını kesmesi için İsrail'den çok ABD'nin baskı yaptığını belirtti.