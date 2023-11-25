Filistinli mahkumların yakınlarına ateş açıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin ikinci grubunun serbest bırakılmasını bekleyen yüzlerce Filistinli, Ofer Cezaevi yakınlarında toplandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail güçleri, 2'si çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.