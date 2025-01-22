Filistinliler, evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinliler tam anlamıyla enkaz yığınına dönen evlerinde hayata yeniden tutunmaya çalışırken bölgeye Gazze'nin güneyinden dönecek yakınları için sığınabilecekleri yerler oluşturmak için çabalıyor.

Filistinliler evlerini onarmaya çalışıyor

Bölgeye düzenlenen acımasız ve yıkıcı saldırılar sonucu harabeye dönen evlerine ulaşan aileler, evlerini onarmaya ve molozları temizlemeye çalışırken temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarına devam etmek için büyük bir mücadele veriyor.

Gazze'nin güneyinden gelecek olan çocukları için enkaz kalıntılarından bir yer yapmaya çalışan Filistinli yaşlı adam "Hiçbir şeyden bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki her şeyi enkaz altından çıkarttım." diyerek içinde bulunduğu imkansızlığı dile getirdi. Filistinli başka bir adam ise evin enkazındaki moloz yığınlarını temizleyerek sığınacak bir yer oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

İsrail saldırıları sonucu evleri büyük oranda hasar gören bir diğer Filistinli ise evden geriye kalan bir oda ve salonu temizleyerek güneyden geri dönecek kardeşlerinin çadır yerine evin yıkılmamış bölümlerinde yaşaması için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Bölgedeki başka bir Filistinli aile ise savaş öncesi spor salonu olarak kullanılan binayı temizleyerek güneyden gelecek yakınlarının sığınabileceği bir alana çevirmeye çalışıyor.