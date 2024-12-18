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Filistinlilerden ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava!

ABD'de, insan hakları ihlallerine karışan ülkelere yardım sağlanmasını yasaklayan "Leahy Yasası"nı İsrail'e destek sağlayarak ihlal eden ABD Dışişleri Bakanlığı hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi
AA
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Filistinlilerden ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava!
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ABD merkezli Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasiden (DAWN) yapılan açıklamada, Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalıların DAWN platformunun desteğiyle Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in işkence, zorla kaybetme, uzun süreli gözaltı ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar gibi insan hakları ihlalleri yaptığı belirtilerek Leahy Yasası'nın tüm ülkelere eşit şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu ancak Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e "istisna" tanıdığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in soykırım, sivilleri kasten öldürme, gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi suçlar da işlediğine dikkat çekildi.

"Bu dava, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor"

DAWN İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar İsrail güvenlik güçlerinden hiçbir birime yaptırım uygulamadığını vurgulayarak "Bu dava, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail güvenlik güçlerine yardımı yasaklayan Leahy Yasası'nı uygulamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'de 1997'de kabul edilen Leahy Yasası, insan hakları ihlallerine karışan yabancı güvenlik güçlerine ABD yardımı yapılmasını yasaklıyor.

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