Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine İsrail engeli

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılma engelini sürdürüyor

Açıklamada, ramazan boyunca cuma günleri Batı Şeria'dan ibadet için gelenlerin, geçerli izne sahip olmaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi bulunmaları şartıyla Kudüs'e girmelerine izin verileceği belirtildi.

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gerekli izinleri almaları ve güvenlik değerlendirmesine tabi tutulmaları şartıyla sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların girişine izin verileceği kaydedildi.

İsrail güçleri, her yıl ramazan ayında Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarında asker sayısını artırırken geçmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapıyor.

İsrail, cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria’dan gelen çok sayıda Filistinlinin özel izinleri bulunmasına rağmen Kudüs'e girişini engelliyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor. İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.