Film gibi firar: Uyuşturucu baronu scooterla kaçtı, Avrupa kırmızı alarma geçti

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Lübnan üzerinden Almanya’ya göç eden ve Berlin merkezli yeraltı dünyasının tanınan yapılanmalarından Mardin kökenli El-Zein aşiretine mensup olan Diyar Gündüz, tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye sevk edildiği sırada silahlı baskınla firar ettirildi.

Diyar Gündüz, 2025 yılında Almanya'nın Essen kentinde Kosta Rika'dan nakledilen 94 kilo kokainle yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı derinleştiren Alman güvenlik güçleri; çetenin Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya tonlarca esrar sevk ettiğini ve uyuşturucu çaldığı iddia edilen bir kişiyi Duisburg'daki depoda günlerce alıkoyarak darp ettiğini tespit etmişti.

Essen Bölge Mahkemesi'nde yargılanan Gündüz, uyuşturucu ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gardiyanları kelepçelediler

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, firar planı 4 gün önce gerçekleşti. Rahatsızlandığını belirten Gündüz, radyoloji muayenesi için iki gardiyan eşliğinde hastaneye götürüldü.

Muayene binasında pusu kuran maskeli ve silahlı iki çete mensubu, saldırdıkları gardiyanları etkisiz hale getirip kelepçeledi. Gardiyanların beylik silahlarını da gasp eden saldırganlar, yanlarında getirdikleri özel anahtarla Diyar Gündüz’ün ayaklarındaki demir prangaları söktü.

Scooter ile izlerini kaybettirdiler

Polisin ve güvenlik güçlerinin anında takibe geçmesini engellemek için bina girişine patlamaya hazır görünümü verilmiş ahşap bir el bombası maketi bırakan saldırganlar, hastaneden yaya olarak farklı yönlere kaçtı.

Sokak aralarında kendilerini bekleyen elektrikli scooter'lara (e-scooter) binen firari baron ve iki adamı, şehir trafiğinde izlerini kaybettirmeyi başardı.

Alman Federal Emniyet Birimleri (BKA), firari baron Diyar Gündüz ve silahlı adamlarının sınır dışına kaçma ihtimaline karşı tüm Avrupa genelinde kırmızı alarm verdi.