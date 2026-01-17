Filterwatch: İran küresel internetten kalıcı olarak kopmayı planlıyor

Filterwatch'ın İran'daki çeşitli kaynaklara dayandırdığı rapora göre, "Uluslararası internet erişimini 'hükümet ayrıcalığı' haline getirmek için gizli bir plan yürürlükte."

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, raporda, "Devlet medyası ve hükümet sözcüleri bunun kalıcı bir değişim olduğunu ve 2026'dan sonra sınırsız erişimin geri dönmeyeceğini zaten belirtmişlerdir." deniliyor.

Filterwatch lideri Amir Rashidi'ye göre, plan kapsamında güvenlik izni olan veya hükümet kontrollerinden geçen İranlılar, küresel internetin filtrelenmiş bir versiyonuna erişebilecekler. Diğer tüm İranlıların ise sadece ulusal internete, yani daha geniş dünyadan kopuk, yerel, paralel bir internete erişmesine izin verilecek.

İran'da devam eden internet kesintisi, rejim karşıtı protestoların 12 gün boyunca tırmanmasının ardından 8 Ocak'ta başladı. Binlerce insan öldürüldü, ancak gösteriler acımasız bir baskının ağırlığı altında yavaşlamış gibi görünüyor.

İnternet kesintisi nedeniyle ülkeden sadece sınırlı bilgi dışarı sızabiliyor; bu, tarihteki en şiddetli internet kesintilerinden biri ve Tahrir Meydanı protestoları sırasında Mısır'da 2011'de yaşanan internet kesintisinden daha uzun sürüyor. Bir hükümet sözcüsünün İran medyasına, uluslararası internetin en az 20 Mart'taki Nevruz'a kadar kapalı kalacağını söylediği bildirildi.