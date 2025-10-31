  1. Ekonomim
Financial Times duyurdu: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi

Financial Times, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edildiğini gündemine taşıdı.

Financial Times’ın haberine göre, ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya ilişkin sert talepleri sonrasında Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan Budapeşte zirvesini iptal etti.

Haberde, kararın iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yaşanan gergin bir görüşmenin ardından alındığı belirtilirken, Beyaz Saray henüz konuya dair bir açıklama yapmadı.

Trump-Putin Budapeşte Zirvesi Moskova’nın talepleri nedeniyle iptal edildi

Trump ve Putin arasında bu ay Budapeşte'de yapılması planlanan zirve planları, Moskova'nın Ukrayna'nın ateşkes koşulu olarak daha fazla toprak vermesi talebinde ısrarcı olması üzerinde askıya alınmıştı.

Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için görüşmek üzere Macaristan'ın başkentinde buluşmayı kabul etmelerinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'a bir not gönderdi.

Moskova'dan Washington'a gönderilen bu notta, Putin'in işgalin "temel nedenleri" olarak adlandırdığı, toprak tavizleri, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin ciddi şekilde azaltılması ve NATO'ya asla katılmayacağı garantilerini içeren konuların ele alınması yönünde talepler vurgulandı.

Gazetenin haberine göre ABD daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılan bir görüşmenin ardından zirveyi iptal etti. Rubio ise görüşmenin ardından Trump'a Moskova'nın müzakereye istekli olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Moskova'nın talep ettiği gibi askerlerini ilk etapta çekmeyeceğini söylemişti.

