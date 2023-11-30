Financial Times gazetesi 2023 En Etkili Kadınlar Listesi'ni yayınladı

Financial Times (FT) gazetesi 2023 Yılı En Etkili Kadınlar Listesi'ni açıkladı. Gazete açıklamasında, “Nüfuzun ikna gücü, değişim savunculuğu, daha iyi yöntemler tahayyül etme gibi pek çok forma girebileceğini” yazılırken, en etkili kadınlar listesinin "birkaç ay boyunca yüzlerce FT gazetecisi, okurlar ve endüstrilerden öne çıkan isimlerle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandığı" belirtildi.

FT editörü Roula Khalaf imzalı yazıda, “son listenin pek çok prestijli ödül alan kadınla dolup taştığı fakat Nobel, Pulitzer, Grammy ve Dünya Kupası gibi ödüllerin bile onların çok yönlü işlerinin doğasını tam olarak kavrayamadığı” vurgulandı.

Financial Times’ın 2023 En Etkili Kadınları Listesi’nde yer alan 25 isimle ilgili yazıları ise yine uluslararası arenada öne çıkan etkili isimler yazdı. FT’nin listesindeki kadınlar ve onlar hakkında yazan isimler şöyle:

Margot Robbie, Emerald Fennell

Beyonce, Oprah Winfrey

Barbara Kingsolver, Ann Patchett

Phoebe Philo, Gabrielle Boucinha,

Lola Shoneyin, Chimamanda Ngozi Adichie

Alia Bhatt, Shubhra Gupta

Aespa, Yoojin Choi

Mira Murati, Marissa Mayer

Makiko Ono, Sakie T Fukushima

Fran Drescher, Lisa Ann Walter

Lisa Dyson, Alondra Nelson

Carol Tomé, Lynn Martin

Karin Keller-Sutter, Elisabeth Svantesson

Marie-Claire Daveu, Anya Hindmarch

Marina Silva, Michelle Bachelet

Ursula von der Leyen, Janet Yellen

Mary Barra, Rana Foroohar

Janet Truncale, Brooke Masters

Narges Mohammadi, Marjane Satrapi

Coco Gauff, Naomi Osaka

Jenni Hermoso, Leah Williamson

Elizabeth Maruma Mrema, Caroline Lucas

Chen Chien-Jou, Chien Li-ying

Katalin Karikó, Karen S Lynch

Olena Zelenska, Kaja Kallas

Katalin Karikó kimdir?

Listede yer alan Katalin Karikó, bu yıl Nobel Tıp Ödülü'ne değer görülmüştü. 2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA aşılarının önünü açan çalışmaları nedeniyle Katalin Kariko ile Drew Weissman arasında paylaştırılmıştı. Karikó, kurucuları arasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yer aldığı Almanya merkezli BioNTech şirketinde çalışıyor. BioNTech şirketi Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla dünyanın dikkatini çekmişti.

Katalin Karikó hakkındaki yazı

CVS Health CEO’su Karen S. Lynch’in Katalin Karikó hakkında yazdığı yazı ise şöyle:

Covid-19 pandemisi sırasında haftalarca süren korku ve belirsizlik, birçok kişi için aylarca süren izolasyona dönüştü. Ancak bir yıl içinde, Macaristan doğumlu biyokimyacı Katalin Karikó'nun çığır açan çalışmaları sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla geliştirilen bir aşı, umut dolu bir gelecek tasavvur etmemize yardımcı oldu. Karikó'nun mRNA üzerine yaptığı dönüştürücü araştırma, hayat kurtaran aşıların geliştirilmesinin temelini attı.

Karikó, ‘mRNA’nın yaygın bir terim haline gelmesinden çok önce, bu terimin nasıl kullanılabileceğini araştırıyordu. Finansman sağlamak için çalışmalarının önemini savunurken karşılaştığı amansız zorluklara rağmen bilimin gücüne her zaman inandı.

Karikó şimdi 2023 Nobel Ödülü sahibi ve azmi için ona sonsuza dek minnettarız. Sağlık alanında gerçek bir kahraman ve vizyoner olan Karikó'nun hayati önem taşıyan çalışmaları milyonlarca hayat kurtardı ve yaşamlarımızın en zorlu halk sağlığı krizinden sonra hepimizi bir araya getirmeye yardımcı oldu.