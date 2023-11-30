Financial Times gazetesi 2023 En Etkili Kadınlar Listesi'ni yayınladı
Financial Times gazetesinin her yıl açıkladığı en etkili kadınlar listesi yayınlandı. Uluslararası ölçekte 25 ismin yer aldığı listeye giren isimler, yine güçlü kadınlar tarafından yazılan yazılarla sunuldu. FT'nin listesinde bilim insanlarından sanatçılara üst düzey yöneticilerden siyasetçilere önemli isimler yer aldı.
Financial Times (FT) gazetesi 2023 Yılı En Etkili Kadınlar Listesi'ni açıkladı. Gazete açıklamasında, “Nüfuzun ikna gücü, değişim savunculuğu, daha iyi yöntemler tahayyül etme gibi pek çok forma girebileceğini” yazılırken, en etkili kadınlar listesinin "birkaç ay boyunca yüzlerce FT gazetecisi, okurlar ve endüstrilerden öne çıkan isimlerle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandığı" belirtildi.
FT editörü Roula Khalaf imzalı yazıda, “son listenin pek çok prestijli ödül alan kadınla dolup taştığı fakat Nobel, Pulitzer, Grammy ve Dünya Kupası gibi ödüllerin bile onların çok yönlü işlerinin doğasını tam olarak kavrayamadığı” vurgulandı.
Financial Times’ın 2023 En Etkili Kadınları Listesi’nde yer alan 25 isimle ilgili yazıları ise yine uluslararası arenada öne çıkan etkili isimler yazdı. FT’nin listesindeki kadınlar ve onlar hakkında yazan isimler şöyle:
Margot Robbie, Emerald Fennell
Beyonce, Oprah Winfrey
Barbara Kingsolver, Ann Patchett
Phoebe Philo, Gabrielle Boucinha,
Lola Shoneyin, Chimamanda Ngozi Adichie
Alia Bhatt, Shubhra Gupta
Aespa, Yoojin Choi
Mira Murati, Marissa Mayer
Makiko Ono, Sakie T Fukushima
Fran Drescher, Lisa Ann Walter
Lisa Dyson, Alondra Nelson
Carol Tomé, Lynn Martin
Karin Keller-Sutter, Elisabeth Svantesson
Marie-Claire Daveu, Anya Hindmarch
Marina Silva, Michelle Bachelet
Ursula von der Leyen, Janet Yellen
Mary Barra, Rana Foroohar
Janet Truncale, Brooke Masters
Narges Mohammadi, Marjane Satrapi
Coco Gauff, Naomi Osaka
Jenni Hermoso, Leah Williamson
Elizabeth Maruma Mrema, Caroline Lucas
Chen Chien-Jou, Chien Li-ying
Katalin Karikó, Karen S Lynch
Olena Zelenska, Kaja Kallas
Katalin Karikó kimdir?
Listede yer alan Katalin Karikó, bu yıl Nobel Tıp Ödülü'ne değer görülmüştü. 2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA aşılarının önünü açan çalışmaları nedeniyle Katalin Kariko ile Drew Weissman arasında paylaştırılmıştı. Karikó, kurucuları arasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yer aldığı Almanya merkezli BioNTech şirketinde çalışıyor. BioNTech şirketi Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla dünyanın dikkatini çekmişti.
Katalin Karikó hakkındaki yazı
CVS Health CEO’su Karen S. Lynch’in Katalin Karikó hakkında yazdığı yazı ise şöyle:
Covid-19 pandemisi sırasında haftalarca süren korku ve belirsizlik, birçok kişi için aylarca süren izolasyona dönüştü. Ancak bir yıl içinde, Macaristan doğumlu biyokimyacı Katalin Karikó'nun çığır açan çalışmaları sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla geliştirilen bir aşı, umut dolu bir gelecek tasavvur etmemize yardımcı oldu. Karikó'nun mRNA üzerine yaptığı dönüştürücü araştırma, hayat kurtaran aşıların geliştirilmesinin temelini attı.
Karikó, ‘mRNA’nın yaygın bir terim haline gelmesinden çok önce, bu terimin nasıl kullanılabileceğini araştırıyordu. Finansman sağlamak için çalışmalarının önemini savunurken karşılaştığı amansız zorluklara rağmen bilimin gücüne her zaman inandı.
Karikó şimdi 2023 Nobel Ödülü sahibi ve azmi için ona sonsuza dek minnettarız. Sağlık alanında gerçek bir kahraman ve vizyoner olan Karikó'nun hayati önem taşıyan çalışmaları milyonlarca hayat kurtardı ve yaşamlarımızın en zorlu halk sağlığı krizinden sonra hepimizi bir araya getirmeye yardımcı oldu.