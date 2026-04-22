Financial Times: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı

İngiltere'den Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.

İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.

Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca FT tarafından geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre, Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek için gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı hatırlatılan haberde, söz konusu tankerin en son 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.