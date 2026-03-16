Financial Times: Trump, İran konusunda destek gelmezse NATO'nun geleceğinin "çok kötü" olacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Financial Times'a verdiği röportajda, İran'a saldırıları, Çin'e yakın zamanda yapacağı ziyareti ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerilimi değerlendirdi.

Avrupa ve Çin'in, ABD'nin aksine Körfez'den gelen petrole büyük ölçüde bağımlı olduğunu söyleyen Trump, "Boğazdan faydalananların, orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardımcı olmaları son derece uygundur" dedi.

Trump, "Eğer yanıt gelmezse ya da olumsuz yanıt gelirse, bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Zorunda olmasalar bile Ukrayna konusunda NATO'ya yardım ettiklerini dile getiren Trump, "Biz onlar için orada oluruz ama onlar bizim için olmaz. Olacaklarından da emin değilim" ifadesini kullandı.

Nasıl bir yardım istediğinin sorulması üzerine Trump, "Ne gerekiyorsa" yanıtını verdi. Trump, Avrupa'nın ABD'den çok daha fazla mayın tarama gemisine sahip olduğunu ve müttefiklerin bu gemileri göndermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, İngiltere'nin şu ana kadarki tutumundan özellikle rahatsız olduğunun altını çizerek, "İngiltere, en büyük müttefik olarak görülebilir, en eski müttefik vb. Ama gelmelerini istediğimde gelmek istemediler" şeklinde konuştu.

İran'ın boğazda "biraz sorun çıkarmaktan başka hiçbir şeyi kalmadığını" savunan Trump, "Birkaç kişiyi gözetlemek için çok sayıda insana ihtiyaç duyarsınız" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Çin'e ziyaret ertelenebilir

Başkan Trump, ay sonundaki Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirvesinden önce Pekin’in de boğazın açılmasına yardımcı olmasını beklediğini söyledi.​​​​​​​

"Bence Çin de yardım etmeli çünkü Çin, petrolünün yüzde 90'ını bu boğazdan alıyor" diyen Trump, zirveye kadar beklemenin çok geç olacağını, ziyaretini erteleyebileceğini kaydetti.

Rusya'ya ilişkin "uydu verisi" yorumu

Trump, ABD ve İsrail'in iki haftada İran'ın askeri kapasitesini yok ettiğini, bu nedenle müttefiklerin Körfez'e askeri unsurlar göndermesi durumunda karşılaşabilecekleri riskin çok düşük olacağını belirtti.

Başkan Trump, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduğunu ve petrol altyapısını da hedef alabileceğini ifade etti.

Rusya'nın, ABD ve İsrail'in füze savunma sistemlerini hedef almak için İran'a uydu verileri sağlayıp sağlamadığı sorusuna ise Trump, "Bunun olup olmadığını bilmiyorum ama şu da söylenebilir ki biz de Ukrayna'ya bir ölçüde yardım ettik. 'Bizi hedef alıyorsunuz' demek zor çünkü biz de Ukrayna'ya yardım ediyorduk" yanıtını verdi.