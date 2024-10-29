Financial Times: Türkiye, Rusya'ya askeri mal ihracatını sessizce kısıtladı

FT kaynaklarına göre Ankara, son haftalarda gümrük sistemlerini güncelleyerek Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen 40'tan fazla kategorideki ABD yapımı ürünün ihracatını durdurdu. Yeni kısıtlamalar, silahlarda kullanıldığı düşünülen mikroçip, işlemci ve kontrol sistemleri gibi ürünleri hedefliyor.

FT'nin sürece ilişkin yayınladığı rapora göre; ABD'nin yaptırım tehditlerinin ardından Türk bankalarının da son bir yılda Rus varlıklarla olan ilişkilerini azalttığı belirtiliyor.

AB, Rusya'nın yaptırımlarını Türkiye sayesinde aştı

Haberde, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ihracata ilişkin güncel politikasının, siyasi hassasiyetler nedeniyle kamuoyuna açıklanmadığı aktarılıyor.

Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile olumlu ilişkiler sürdürmeyi sürdürdüğüne değinilen haberde şöyle deniliyor:

"Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin ardından Rus gazının Avrupa Birliği'ne akışını kolaylaştırarak Kremlin'in bloğun yaptırımlarını aşmasını sağladı.

Türkiye, Ukrayna'ya önemli yardımlarda bulundu

Türkiye, 2023 yılında Rusya'dan yaklaşık 42,2 milyar Euro (45,9 milyar dolar) değerinde petrol, doğal gaz ve kömür ithal ederek, Rus fosil yakıtlarının dünyadaki en büyük alıcısı haline geldi. Bu, son 10 yılda beş kat artış anlamına geliyor.

Aynı zamanda Erdoğan, Ukrayna'nın egemenliğini açıkça desteklemiş ve yönetimi, Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya önemli yardımlarda bulundu.

Türkiye ayrıca 2022'de BM ile birlikte, kısmen savaştan kaynaklanan küresel gıda fiyatlarındaki artışı hafifletmede önemli olan bir tahıl anlaşmasına aracılık etti. Ukrayna'nın devam eden işgaline rağmen, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde ülkedeki tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihraç edilmesitmesine izin verdi."