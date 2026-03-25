Financial Times: Volkswagen İsrail için füze ekipmanı üretmeyi planlıyor

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in silah parçası üretmek için fabrikalarından birini dönüştürmeyi planladığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre Volkswagen yönetimi İsrail devletine ait savunma teknolojisi firması Rafael ile irtibat hâlinde.

DW Türkçe'nin derlediği haberde, Çin'le rekabette zorlandığı için on binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanan Volkswagen'in İsrail'in Demir Kubbe sistemi için üretim yapmasının planlandığı belirtildi.

Osnabrück fabrikası dönüştürülecek

FT'nin haberine göre Volkswagen, kapanma tehdidi altındaki Osnabrück fabrikasını dönüştürerek 2 bin 300 çalışanın istihdamını garanti altına almayı umuyor.

Hâlihazırda uzlaşılan maliyet düşürme planı kapsamında, Osnabrück'te gelecek yıl araç üretiminin sona ereceği açıklanmıştı.

Plana göre, Volkswagen işçileri Demir Kubbe için füzeleri taşıyan ağır hizmet kamyonları, fırlatıcılar ve elektrik jeneratörleri dahil olmak üzere çeşitli parçalar üretecek. Ancak patlayıcı mühimmatının kendisi bu tesiste üretilmeyecek.

Konuya dair henüz Volkswagen'den bir açıklama gelmedi.

Rafael, Demir Kubbe sistemini Almanya dahil Avrupa ülkelerine satmak istiyor.

İsrail, hava savunma sistemleri ağının düşman füzelerinin yüzde 90'ından fazlasını engellediğini belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar, ağırlıklı olarak Gazze ve Lübnan'dan atılan kısa menzilli roketleri durdurmak için tasarlanan Demir Kubbe'nin Avrupa ülkelerini daha uzun menzilli tehditlere karşı korumaya ne kadar uygun olduğunu sorguluyor.