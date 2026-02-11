Financial Times: Zelenskiy, seçim planını 24 Şubat'ta açıklamayı planlıyor

İngiliz Financial Times gazetesinin Ukraynalı ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberinde Ukrayna yönetiminin, Rusya ile varılacak muhtemel bir barış anlaşmasını halkın oylamasına sunacağı referandumun yanı sıra devlet başkanlığı seçimini de planlamaya başladığı belirtildi.

Yasal değişiklikler yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin devlet başkanlığı seçimi ve referandum planını, Rusya-Ukrayna savaşının 4'üncü yıl dönümü olan 24 Şubat'ta açıklamayı planladığı aktarıldı. Ukrayna parlamentosunun Mart ve Nisan aylarında savaş şartları altında oy kullanılmasına izin verecek yasal değişiklikler yapacağı ifade edildi. Ukrayna'da şu anda seçimlerin düzenlenmesini engelleyen "sıkıyönetim" uygulaması yürürlükte.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz hafta ABD ve Ukraynalı müzakerecilerin Rusya ile imzalanabilecek muhtemel bir anlaşmayı halk oylamasına sunmayı görüştüklerini ve bunun muhtemelen Mayıs ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini aktarmıştı.

Zelenskiy hafta sonu yaptığı açıklamada, "ABD, savaşın bu yazın başlarında sona erdirilmesini istiyor ve muhtemelen bu zaman çizelgesine uygun olarak taraflar üzerinde baskı uygulayacak" ifadelerini kullanmıştı.