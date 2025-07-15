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Financial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi

Financial Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Trump, 4 Temmuz’daki telefon görüşmesinde Ukrayna lideri Zelenskiy’e, ABD’nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova ve St. Petersburg’u vurup vuramayacağını sordu.

Haber Merkezi
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Financial Times’tan bomba iddia: Trump, Zelenskiy’den Moskova’ya saldırmasını istedi
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İngiltere merkezli Financial Times haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz'da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğunu öne sürdü.

Zelenskiy’e Trump’tan cesur teklif

Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra 4 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin uzun menzilli silahlar sağlaması halinde Ukrayna'nın Moskova'yı vurup vuramayacağını sordu.

Uzun menzilli sistemlerin bir listesi sunuldu

Habere göre Trump, "Vladimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" dedi. Habere göre göre ayrıca Zelenskiy-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla alabileceği uzun menzilli sistemlerin bir listesi de sunuldu.

"Neden Moskova'yı vurmuyorsun"

ABD'li Washington Post gazetesinin haberine göre ise Trump, görüşmede Ukrayna lideri Zelenskiy'e neden Rusya'nın başkentini vurmadığını sordu. Zelenskiy ise ABD'nin gerekli silahları sağlaması halinde böyle bir saldırının mümkün olabileceğini söyledi. Haberde ayrıca Trump'ın Ukrayna'da bulunan 18 ATACMS füzesinin Rus topraklarına saldırılarda kullanması için Kiev'e yetki vermeyi ve ilave füzeler tedarik etmeyi düşündüğü belirtildi.

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