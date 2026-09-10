Finans dünyasında Atina atağı: Millennium Yunanistan’a geliyor

New York merkezli hedge fon şirketi Millennium Management, Yunanistan’ın uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek amacıyla hayata geçirdiği yeni vergi düzenlemesinin ardından Atina’da ofis açmayı planlıyor. Şirketin kıdemli portföy yöneticisi Rahul Chopra’nın Londra’dan Atina’ya taşınması beklenirken, yeni ofisin büyüklüğünün yatırımcı ve işlem talebine göre şekillenmesi öngörülüyor.

Atina uluslararası yatırımcıların radarında

Yunanistan hükümeti, bu yaz özel sermaye ve hedge fon yöneticilerini hedefleyen yeni bir vergi sistemi açıkladı. Düzenleme, ülkeye taşınan ve belirli şartları karşılayan yatırım yöneticileri için önemli mali avantajlar sağlıyor. Yeni sistem kapsamında Yunanistan’a yerleşen uygun yatırımcılar, ikramiye ve başarılı işlemlerden elde edilen kâr payları üzerinden yüzde 5 vergi ödüyor. Bu oran, mevcut yüzde 15’lik standart verginin oldukça altında. Ancak teşviklerden yararlanabilmek için ülkede gerçek bir ekonomik varlık oluşturulması ve yıllık en az 3 milyon avroluk işletme giderinin karşılanması gerekiyor.

Millennium’dan Atina’ya personel transferi

Millennium’un Atina yapılanmasının ilk adımlarından biri olarak kıdemli portföy yöneticisi Rahul Chopra’nın Londra’dan Yunanistan’a geçmesi bekleniyor. Şirketin Atina ofisi için henüz belirlenmiş bir personel sayısı bulunmuyor. Yeni merkezin, yatırımcıların ve işlem ekiplerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak zaman içinde genişlemesi planlanıyor.

97 milyar doları aşan portföy

New York merkezli Millennium Management, 97 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor ve dünya genelinde 7 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketin yatırım ekipleri farklı piyasalarda faaliyet gösterirken çalışanlara da geniş bir coğrafi hareket alanı sunuluyor. Millennium, personelinin dünya genelinde 140’tan fazla lokasyondan çalışmasına imkân tanıyor. Atina ofisinin açılması da şirketin yatırım ekiplerine sunduğu bu coğrafi esneklik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Chris Rokos da Yunanistan’a taşınıyor

Millennium’un Atina planı, Yunanistan’ın küresel finans dünyasından yatırımcı çekme çabalarının öne çıkan sonuçlarından biri oldu. Rokos Capital Management’ın milyarder kurucusu Chris Rokos da vergi ikametgâhını Birleşik Krallık’tan Yunanistan’a taşıyor.

Yunanistan, yabancı yatırımcılar için daha önce de avantajlı bir vergi modeli uyguluyordu. Bu sistem kapsamında yabancılar, yıllık 100 bin avroluk sabit ödeme karşılığında yabancı gelir ve varlıklarını Yunanistan’daki vergi kapsamının dışında tutabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte Atina, özellikle hedge fon ve özel sermaye yöneticileri açısından daha cazip bir merkez oluşturmayı hedefliyor.