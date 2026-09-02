Finans dünyasında dev bölünme hazırlığı: Capital IQ için kritik karar

S&P Global, amiral gemisi veri ve araştırma platformu Capital IQ Pro’nun şirketten ayrılması yönündeki seçenekleri inceliyor. Değerlendirilen alternatifler arasında platformun halka açık ayrı bir şirket haline getirilmesi de bulunuyor. Ancak görüşmelerin henüz hazırlık aşamasında olduğu ve S&P Global’in bu planı hayata geçirmeme ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor. Şirket tarafından konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.

Değerlemesi milyarlarca dolara ulaşabilir

Capital IQ Pro’nun ayrılması gerçekleşirse, platformun bağımsız bir şirket olarak değerlemesinin yüksek tek haneli milyar dolar seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor. Haberin ardından S&P Global hisselerinde de dikkat çekici bir hareket yaşandı. Hisseler, gün içerisinde geriledikten sonra seansın en düşük seviyesinden yüzde 6,3’e kadar yükseldi.

Finans dünyasının önemli veri platformlarından biri

Capital IQ Pro, finans sektöründe çalışan profesyonellerin şirket ve piyasa araştırmaları gerçekleştirmek için kullandığı bir yazılım platformu olarak faaliyet gösteriyor. S&P Global’in Market Intelligence bölümünde yer alan platform, 60 milyondan fazla özel şirkete ilişkin verilere erişim sağlıyor. Finansal veri sektöründe yapay zekânın yükselişi de şirketlerin karşı karşıya olduğu dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ modellerini destekleyecek veri ihtiyacındaki artış, sektördeki rekabeti de şekillendiriyor.

Yeni şirket rakiplerle karşı karşıya gelebilir

Capital IQ Pro’nun bağımsız bir yapıya kavuşması halinde, yeni şirketin finansal veri alanındaki mevcut oyuncularla daha doğrudan rekabet etmesi beklenebilir. Bu kapsamda piyasa değeri 11 milyar doların üzerinde bulunan FactSet Research Systems ile London Stock Exchange Group’un veri birimi öne çıkan rakipler arasında yer alıyor.

S&P Global’de yeniden yapılanma sürüyor

Capital IQ Pro’ya ilişkin değerlendirme, S&P Global’in son dönemde gerçekleştirdiği yeniden yapılanma adımlarının devamı niteliğinde. Şirketi 2024'ten bu yana yöneten Martina Cheung döneminde faaliyetlerin önemli bir bölümü yeniden şekillendirildi.

S&P Global, temmuz ayında otomotiv istihbarat birimini Mobility Global adı altında şirketten ayırmıştı. Cheung, bu adımın şirketin temel faaliyet alanlarına daha güçlü biçimde odaklanmasına katkı sağladığını belirtmişti.