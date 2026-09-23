Finans dünyasını karıştıran tespit: 5 milyar dolarlık şüpheli Kalshi işlemleri büyüteç altında
ABD merkezli tahmin piyasası platformu Kalshi üzerinde gerçekleşen ve toplam hacmi yaklaşık 5 milyar doları bulan birbirinin kopyası niteliğindeki işlemler düzenleyici kurumların ve uzmanların dikkatini çekti. Şüpheli emir kalıplarının yapay bir hacim yaratma veya piyasa manipülasyonu amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.
Yasal tahmin ve bahis pazarlarının küresel çapta büyümesiyle birlikte piyasalardaki denetim mekanizmaları da hareketlendi. Son olarak ABD'li popüler tahmin platformu Kalshi'de tespit edilen devasa tutarlı ve birbiriyle neredeyse tamamen aynı yapıdaki işlem serileri yetkili mercileri alarm durumuna geçirdi.
Şüpheli işlem kalıpları ve yapay hacim şüphesi
Veri analistleri ve denetim ekipleri tarafından fark edilen pozisyonlarda, çok kısa zaman aralıklarında ve eşleşen miktarlarda aynı yönlü emirlerin girildiği görüldü. Toplamda 5 milyar dolarlık dev bir büyüklüğe ulaşan bu emirlerin, platformda sahte likidite oluşturmak veya piyasa fiyatlamalarını belirli bir noktaya çekmek amacıyla yapılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
Düzenleyici kurumlar incelemeyi derinleştiriyor
Söz konusu finansal hareketliliğin ardından ilgili sermaye piyasası ve türev ürün denetleyicileri konuyu incelemeye aldı. İşlemleri gerçekleştiren hesapların arkasındaki aktörlerin tespiti ve muhtemel kural ihlallerinin belirlenmesi için yürütülen araştırmanın detaylandırılacağı bildirildi.