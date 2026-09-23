Finans dünyasını karıştıran tespit: 5 milyar dolarlık şüpheli Kalshi işlemleri büyüteç altında

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Yasal tahmin ve bahis pazarlarının küresel çapta büyümesiyle birlikte piyasalardaki denetim mekanizmaları da hareketlendi. Son olarak ABD'li popüler tahmin platformu Kalshi'de tespit edilen devasa tutarlı ve birbiriyle neredeyse tamamen aynı yapıdaki işlem serileri yetkili mercileri alarm durumuna geçirdi.

Şüpheli işlem kalıpları ve yapay hacim şüphesi

Veri analistleri ve denetim ekipleri tarafından fark edilen pozisyonlarda, çok kısa zaman aralıklarında ve eşleşen miktarlarda aynı yönlü emirlerin girildiği görüldü. Toplamda 5 milyar dolarlık dev bir büyüklüğe ulaşan bu emirlerin, platformda sahte likidite oluşturmak veya piyasa fiyatlamalarını belirli bir noktaya çekmek amacıyla yapılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Düzenleyici kurumlar incelemeyi derinleştiriyor

Söz konusu finansal hareketliliğin ardından ilgili sermaye piyasası ve türev ürün denetleyicileri konuyu incelemeye aldı. İşlemleri gerçekleştiren hesapların arkasındaki aktörlerin tespiti ve muhtemel kural ihlallerinin belirlenmesi için yürütülen araştırmanın detaylandırılacağı bildirildi.