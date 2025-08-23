Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz



Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir televizyon programında Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Stubb, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ettiği sürece iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının söz konusu olmadığını aktarırken, 15 Ağustos tarihinde ABD’nin Alaska eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeye de değindi. Stubb, Moskova’nın Washington ile temasını bir taktiksel hamle olarak nitelendirerek, söz konusu görüşmenin Rusya’nın izolasyonunu sonlandırdığını öne sürdü.

"Zelenskiy’nin Moskova’ya gitmesi mümkün değil"

Putin’in Alaska’daki görüşme sonrasında ABD Başkanı’nı bir sonraki görüşme için Moskova’ya çağırmasını da değerlendiren Stubb, Moskova’da gerçekleştirilecek bir görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin katılımının mümkün olmayacağını, söz konusu konumun sadece Putin ve Trump arasında bir görüşme için uygun olabileceğini söyledi.

"Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz"

Stubb, Avrupa’nın Rusya’yı izole etmekte haklı olduğunu ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i anlaşma masasına oturmaya ikna edecek tek ismin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu aktardı. ABD’nin Hindistan üzerindeki yaptırımlarının da dolaylı olarak Putin’i anlaşma masasına çektiğini belirten Finlandiyalı lider, "Putin Avrupalı liderleri görmezden gelmeyi tercih ederse yapabileceğimiz bir şey yok. Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Stubb-Trump arasında görüşmeler

Stubb, aynı zamanda ABD Başkanı ile haftada birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Trump ile arasındaki kişisel ilişkilerin, Finlandiya'nın Rusya ile uzun yıllara dayanan deneyiminin ve ülkenin buz kırıcı filosunun taraflar arasındaki görüşmelerin temelini oluşturduğunu söyledi.

"Rusya, Batılı ülkeler ve Ukrayna’ya yönelik hedeflerinden vazgeçmedi"

Stubb, Putin’in Ukrayna’da herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadığını öne sürdü. Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine yeniden silahlanmayla cevap verdiğini belirten Stubb, İsveç’in ve Finlandiya’nın da NATO’ya katıldığının altını çizdi. Finlandiyalı lider, Rusya’nın Kiev’i 3 günde ele geçirme planlarının uzun zaman önce tamamen paramparça olduğunu söylerken, Kremlin’in Rusya’nın büyük güç statüsünü sağlamlaştırma ve Batılı ülkelerin birliği ile Ukrayna’nın egemenliğine yönelik hedeflerinden vazgeçmediğini aktardı.

"Ukrayna kendini savunmalı"

Muhtemel barış sonrasında Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerine de değinen Stubb, Kiev’in kendini savunma sorumluluğuna sahip olduğunu, ABD’nin hava savunması ve sağlama konusunda yardım sağlayabileceğini belirtti.

"Ukrayna’nın AB’ye katılma sürecine öncelik kazandırılmalı"

Finlandiyalı lider, güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin henüz ilk aşamalarda olduğunu, garantilerin hangi maddelere sahip olacağına ve hangi ülkelerin hangi şekilde katılım sağlayacağına ilişkin başlıkların ise hala tartışıldığını aktardı. Stubb ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğini kısa vadede gerçekçi bir düşünce olmadığını ve bunun yerine Avrupa Birliği’ne (AB) katılma sürecine öncelik kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"Tıpkı başkanlar gibi milletvekilleri de diyaloğa girebilir"

Stubb, diğer Finlandiyalı siyasetçilere de tavsiyede bulunarak, Finlandiyalı milletvekillerinin ABD’ye seyahat etmesinden, orada iletişim ağı kurmasından ve ABD’li siyasetçilerle tanışmalarından memnuniyet duyacağının altını çizdi. Finlandiyalı lider, "Tıpkı başkanlar gibi milletvekilleri de birbirleriyle diyaloğa girebilir ve Finlandiya’nın konumunun iyileştirilmesine katkı sağlayabilir" ifadelerini kullanırken, Finlandiya gibi küçük bir ülkenin etkilerinin abartılmaması gerektiğini de hatırlattı.