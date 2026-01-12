Finlandiya: İran’da göstericilere yönelik şiddet son bulmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, İran makamlarının kendi vatandaşlarına karşı şiddet kullanmaktan kaçınması ve ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

"Haksız yere gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırganlığın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Stubb, "Haksız yere gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

İran'daki protestolar

İran’da ülke genelinde devam eden protestolar, güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle zaman zaman şiddetleniyor. Gösteriler özellikle başkent Tahran ile bazı büyük kentlerde yoğunlaşırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalık grupların sokaklarda toplandığı görülüyor. İranlı yetkililer, kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak sert önlemler alındığını belirtiyor. İnsan hakları örgütleri ise gözaltı sayısının arttığına ve protestolarda can kayıpları yaşandığına dair açıklamalar yapıyor. Tahran yönetimi, protestoların dış güçler tarafından kışkırtıldığını savunurken, göstericiler ekonomik ve siyasi taleplerini dile getiriyor. Protestoların ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.