Finlandiya milletvekili, parlamentoda ölü bulundu: İntihar ihtimali değerlendiriliyor

Finlandiyalı siyasetçi Eemeli Peltonen, salı günü Helsinki’deki parlamento binasında ölü bulundu. Yerel medyaya göre, yetkililer olayın intihar olduğunu değerlendiriyor.

30 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SDP) milletvekilinin ölümü, Finlandiya siyasetinde büyük üzüntü yarattı. Tüm partilerden isimler taziye mesajları paylaştı.

SDP Meclis Grubu Başkanı Tytti Tuppurainen yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzun çok sevilen bir üyesiydi, onu çok özleyeceğiz. Genç bir hayat çok erken sona erdi,” dedi.

Parlamento yaz tatilinde olmasına rağmen, Başbakan Petteri Orpo saygı göstergesi olarak salı günü tüm siyasi çalışmaları askıya aldı ve Peltonen için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Meclis Başkanı Jussi Halla-aho ise sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Peltonen’in 'partiler üstü saygı gören, sevilen bir meslektaş' olduğunu yazdı.

Polis, olayda şüpheli durum olmadığını bildirdi

Polis, salı sabahı meclis binasına çağrıldı ve birkaç saat içinde Peltonen’in ölümü parlamentonun resmi açıklamasıyla doğrulandı. Polis, olayda herhangi bir şüpheli durum olmadığını bildirdi.

Peltonen siyasi kariyerine çok genç yaşta başlamıştı; 18 yaşında Järvenpää Belediye Meclisi’ne seçilmişti. Ancak son haftalarda siyasetten uzak kalmış, Haziran ayında böbrek rahatsızlığı ve ardından gelişen bir enfeksiyon nedeniyle çalışmalara katılamadığını açıklamıştı.

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımında, hastaneden taburcu olduğunu, ancak yaz boyunca sağlık izninde olacağını ve iyileşmeye odaklandığını duyurmuştu.

