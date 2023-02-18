Finlandiya NATO’ya İsveç olmadan girecek

2022 Mayıs ayında Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO ittifakına katılmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak Türkiye başta İsveç olmak üzere İskandinav ülkelerini terörist grupları barındırmakla suçlayarak üyeliklerine sıcak bakmamıştı.

Müzakereler sürerken Stockholm’deki Türk Büyükelçiliği önünde İsveçli siyasetçi Paludan tarafından Kuran yakılmasının ardından görüşmeler sonlanmış, Türkiye İsveç’in NATO’ya girişini onaylamayacağını kesin bir dille ifade etmişti.

Finlandiya’nın girişi konusunda ise Türkiye’nin daha iyimser bir bakış açısına sahip olmasına rağmen Finlandiya NATO’ya İsveç ile girmek istediğini belirtmişti.

NATO’ya girişimiz “Türkiye’nin ellerinde”

NATO üyeliğine İsveç olmadan devam etmeyecekleri belirten Finlandiya, ülkenin Cumhurbaşkanı Niinisto’nun son yaptığı açıklamalara göre birliğe İsveç olmadan da girmeyi kabul edecek.

Niinisto verdiği bir demeçte birliğe girişleri için Türkiye’nin onayını beklediklerini söyleyerek “NATO’ya girişimiz Türkiye’nin ellerinde” ifadelerini kullandı.

Finlandiya parlamentosunun dışişleri komitesi başkanı tarafından yapılan açıklamada ise , Finlandiya parlamentosunun 28 Şubat Cuma günü ülkenin NATO üyesi olmasına izin verecek gerekli yasayı onaylamak için toplanacağını belirtti.

“Başvurumuzu geri çekmek istemiyoruz ve geri çekmeyeceğiz.” diyen Niinisto, Türkiye’nin onaylaması durumunda NATO’ya İsveç olmadan da girebileceklerini ifade etti.