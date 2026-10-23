Finlandiya Rus gazı alımını durdurdu

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Ukrayna’daki savaş devam ettiği sürece Rusya’dan doğal gaz satın alınmaması gerektiğini açıkladı. Orpo, bu değerlendirmesini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dile getirdi.

Orpo’nun açıklaması, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonları sürerken Moskova ile enerji ticaretine ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Zelenskiy ile enerji iş birliği görüşüldü

Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Orpo, iki ülke arasındaki temaslarda enerji, uydu iletişimi ve lojistik alanlarındaki olası iş birliğini ele aldı. Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, söz konusu alanlarda iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.

Finlandiya, Rus gazı ithalatını durdurdu

Finlandiya, Rusya’nın ödemelerin rubleyle yapılması yönündeki talebini kabul etmemesinin ardından Mayıs 2022’de Rusya’dan boru hattıyla doğal gaz alımını durdurdu. Ülke, Avrupa Birliği yaptırımları doğrultusunda Temmuz 2024’te Rusya kaynaklı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını da tamamen sona erdirdi. Orpo’nun son açıklaması, Ukrayna’daki savaş devam ederken Rus gazı alımına karşı sürdürülen tutumu bir kez daha gündeme taşıdı.