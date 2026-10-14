Finlandiya’da 2 bin euro maaşla “profesyonel burun” aranıyor!

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Finlandiya’nın Turku Takımadaları sıra dışı bir iş ilanıyla gündemde.

Bölgenin resmi turizm kuruluşu Visit Turku Archipelago, kendisini “dünyanın en güzel kokan destinasyonu” olarak tanımlıyor ve bu iddiayı test etmesi için bir “profesyonel burun” arıyor.

İşe alınacak kişi, mayıs ya da Haziran 2027’de Finlandiya’nın güneybatısındaki takımadalarda 5 ila 7 gün geçirecek.

Görevi ise oldukça basit görünüyor: Takımadaları gezmek, farklı kokuları değerlendirmek ve bunları mümkün olduğunca canlı bir biçimde anlatmak.

Deniz havasından sauna dumanına

İlanda adayın deniz havası, çam ormanları, sauna, taze pişmiş ekmek ve takımadalara özgü diğer kokuları değerlendirmesi isteniyor.

Seçilecek kişi deneyimini yalnızca yazılı olarak aktarmayacak; kendi çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medya içeriği de üretecek.

Turizm kurumu daha sonra bu materyalleri kendi kanallarında kullanacak.

Projenin sonunda takımadaların kokularını ve bu kokuların bulunduğu noktaları bir araya getiren bir “koku rehberi” oluşturulması planlanıyor.

2 bin euro ücret, yol ve konaklama da karşılanacak

Oksijen'in derlediği habere göre iş için belirlenen ücret 2 bin euro brüt. Buna yasal tatil ödemesi de eklenecek.

Adayın Finlandiya’ya seyahat ve konaklama giderleri ise Visit Turku Archipelago tarafından karşılanacak. İş, resmi ve belirli süreli bir çalışma sözleşmesine dayanıyor. Bu tutar yaklaşık 110 bin TLye denk geliyor.

Koku uzmanı olmak gerekmiyor

İşin en dikkat çekici yanı ise profesyonel koku eğitimi gerektirmemesi.

Visit Turku Archipelago CEO’su Kristiina Kukkohovi, “İyi bir koku alma duyusuna sahip olduğuna inanan herkes başvurabilir” diyerek profesyonel deneyimin şart olmadığını belirtiyor.

Ancak adayların:

En az 18 yaşında olması,

Finlandiya’da çalışma hakkına sahip bulunması,

Video ve fotoğraf çekmeye uygun ekipmana sahip olması,

Kamerada rahat olması,

Sosyal medyada aktif olması gerekiyor.

Başvuru Instagram veya TikTok’tan

Başvurmak isteyenlerden Instagram ya da TikTok’ta herkese açık bir video paylaşmaları isteniyor.

Adayın videoda kendisini tanıtması, seçtiği herhangi bir nesneyi koklayıp kokusunu tarif etmesi ve “koklama tekniğini” göstermesi gerekiyor.

Başvuru videosunda @saaristo_finland hesabının etiketlenmesi ve ilgili kampanya etiketinin kullanılması gerekiyor. Ardından resmi başvuru formu dolduruluyor.

Başvurular 25 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Mülakat yapılmayacak

İşe alım sürecinde yüz yüze ya da çevrim içi mülakat yapılmayacak.

Turizm kurumu adayları dört temel kriter üzerinden değerlendirecek: kokuyu ne kadar ikna edici biçimde tarif ettikleri, kamera karşısındaki performansları, sosyal medyada izleyiciyle kurdukları bağ ve başvuru videosunun genel etkisi.

Tüm adaylara sonuç 10 Kasım’a kadar bildirilecek; seçilen “resmi burun” ise 17 Kasım’da açıklanacak.