Finlandiya'da emlak fiyatlarında büyük düşüş bekleniyor

Finlandiya'da bu yıl emlak fiyatlarında 1993'ten bu yana en büyük düşüşün yaşanması bekleniyor.

Finlandiya'nın YLE haber ajansı, ipotek kredisi konusunda uzmanlaşmış Fin bankası Hypo tarafından açıklanan raporun detaylarına yer verdi.

Buna göre, emlak fiyatlarının Finlandiya genelinde bu yıl geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 7 düşmesi bekleniyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de de emlak fiyatlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 oranında düşmesi öngörülüyor.

Raporda, fiyat düşüşlerinin faiz oranlarındaki artış, bol miktarda yeni konut arzı ve ekonomik belirsizliğin talep üzerindeki etkisi gibi farklı faktörlerin bir kombinasyonu olduğu kaydedildi.

Söz konusu fiyat düşüşünün 1993'ten bu yana en büyük düşüş olduğuna işaret edilen raporda, emlak vergilerinin de bu yıl yaklaşık 200 milyon avro düşeceği tahmininde bulunuldu.

Hypo, durumun ilk kez ev alacaklar için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Raporda, "Şu anda bol miktarda konut mevcut ve bu da ev arayanlara fiyat pazarlığı yapmak için mükemmel fırsat sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hypo raporunda, fiyatların yıl sonuna doğru ılımlı şekilde yükselmeye başlamasının beklendiğini ancak bu geri dönüşün talepteki artışa bağlı olacağını kaydetti.