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Finlandiya'da iki helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Finlandiya’nın Eura şehrinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Finlandiya'da iki helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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Finlandiya’da helikopter kazası meydana geldi. Estonya’nın başkenti Tallinn’den Finlandiya’nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı.

5 kişi hayatını kaybetti

Yerel saatle 12.30 sıralarında Finlandiya’nın Eura şehrinde düşen 2 heliopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterlerin enkazına ulaşıldı

Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı. Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu

Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü’ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya’daki Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu.

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