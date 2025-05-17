Finlandiya'da iki helikopter havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Finlandiya’nın Eura şehrinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Finlandiya’da helikopter kazası meydana geldi. Estonya’nın başkenti Tallinn’den Finlandiya’nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı.
5 kişi hayatını kaybetti
Yerel saatle 12.30 sıralarında Finlandiya’nın Eura şehrinde düşen 2 heliopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterlerin enkazına ulaşıldı
Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı. Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu
Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü’ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya’daki Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu.