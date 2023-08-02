Finlandiya'da kuş gribi vakaları artıyor: 50 bin hayvan itlaf edilecek

Finlandiya haber ajansı YLE'ye göre, temmuzdan bu yana ülkedeki en az 20 kürk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlandı.

Buna göre, şimdiye kadar kürk çiftliklerine yaklaşık 50 bin vizon ve tilkinin itlaf edilmesi talimatı verildi ancak bu sayının artması bekleniyor.

Finlandiya Gıda Otoritesi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Vizon, kuş gribi enfeksiyonları söz konusu olduğunda özellikle sorunlu bir tür. Bunun nedeni, vizonların üst solunum yollarının hem kuş hem de insan influenza virüslerine bağlanabilen reseptörler içermesi. Bu da vizonları her iki influenza türünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı hassas hale getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Vizonlar, hassas hale geldiğinden dolayı kuş gribi için ara konak olarak diğer memelilerden daha etkili olabileceği ve virüsün insanları enfekte edecek bir forma daha etkili bir şekilde mutasyona uğramasını sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, bu tür varyantları önlemek için hastalığın saptandığı çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, tilki ve rakun köpeklerinin uyutulmasına ilişkin kararların vaka bazında verildiği ifade edildi.