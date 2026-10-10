Fintek devinde yazılım skandalı: Müşterilerin hatalı vergi faturalarını Wise ödeyecek

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Londra merkezli finansal teknoloji şirketi Wise, üçüncü taraf bir sağlayıcının yazılımındaki aksaklık nedeniyle 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 4.000 Birleşik Krallık müşterisine yanlış vergi beyanı sundu. Hisse ve fon yatırımlarından elde edilen kazançların hatalı hesaplanması sonucu kullanıcılar, öz değerlendirme beyannamelerinde yanlış sermaye kazancı ve gelir verileri kullandı. Şirket yetkilileri, hatalı beyan alan her kullanıcının yanlış miktarda vergi ödemediğini belirtirken, söz konusu aksaklığın giderildiğini ve etkilenen müşterilere düzeltilmiş belgelerin iletildiğini bildirdi.

İngiliz vergi dairesi ile toplu uzlaşma masada

Wise, hatadan kaynaklanan eksik vergi ödemelerini kapatmak adına HM Revenue & Customs (HMRC) ile "toplu uzlaşma" görüşmelerini sürdürüyor. Şirket, vergi dairesiyle anlaşarak müşterilerin yerine bu faturaları ödemeyi planlarken, süreçte mağdur olarak fazla vergi ödeyen kullanıcıların kayıplarını da tazmin edeceğini açıkladı. Gelişmelerin ardından Wise hisseleri borsadaki erken işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti, ancak gün içinde toparlanarak kayıplarını yüzde 1 seviyesine çekti.

Yatırım hizmetleri büyürken denetim baskısı artıyor

Dünya genelinde 19 milyon kullanıcıya ulaşan Wise'ın "Wise Asset" platformunda müşterilerin yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. 2021 yılında hisse yatırımlarıyla başlayan ve ardından devlet garantili kısa vadeli varlıklara genişleyen yatırım hizmetleri, şirketin büyümesinde kritik rol oynadı. Aynı yıl Londra borsasında 9 milyar sterlin değerlemeyle halka açılan ve geçtiğimiz yıl birincil kotasyonunu ABD'ye taşıma kararı alan platform, son dönemde uyum ve denetim süreçlerinde ciddi engellerle karşılaşıyor.

Soruşturmalar ve regülasyon engelleri peş peşe geliyor

Wise, bu yıl kara para aklamayı önleme kontrolleri ve uyum işlevleri nedeniyle düzenleyici kurumların merceğinde yer alıyor. Belçika makamları Haziran ayında şirket hakkında olası kara para aklama ihlalleri ve hesapların uluslararası suç gruplarınca kullanılıp kullanılmadığına ilişkin araştırma başlattı. Aynı dönemde ABD bankacılık lisansı başvurusu kara para aklamayı önleme kontrollerindeki eksiklikler gerekçesiyle reddedilen şirketin CEO'su Kristo Käärmann da 2024 yılında davranış kurallarını ihlal ettiği ve vergi sorunlarını bildirmediği gerekçesiyle Birleşik Krallık finansal düzenleyicisi tarafından 350.000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.