Firari eski cumhurbaşkanı yakayı ele verdi

Başkent Konakri'deki Coronthie Cezaevi sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında aralarında tutuklu eski Cumhurbaşkanı Camara'nın da olduğu 5 mahkumun firar ettiği açıklandı.

İlerleyen saatlerde, hapishanenin bulunduğu Kaloum bölgesi güvenlik kordonu altına alınarak, giriş çıkışa kapatıldı.

Gine Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise başkent Konakri'deki Coronthie Cezaevinden günün ilk ışıklarında firar eden ve aralarında Camara'nın da bulunduğu 5 kişiden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

Yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yeniden cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Blais Pivi isimli firariyi de arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Camara'nın avukatı tarafından basına yapılan açıklamada ise müvekkilinin kaçmadığı ancak silahlı kişiler tarafından zorla hücresinden kaçırıldığı ileri sürüldü.

157 sivilin öldüğü stadyum katliamından sorumlu tutulmuştu

Gine'de 2008'de askeri darbeyle başa gelen Camara, 157 sivilin öldürüldüğü 2009'daki stadyum katliamının planlayıcısı olmak suçlamasıyla eylül 2022'de tutuklanarak Coronthie Cezaevine gönderilmişti.

Konakri'de 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Katliamı planlamakla suçlanan Camara ile yargılanan 10 kişi de tecavüz, işkence ve silahlı saldırı gibi bir dizi suçla itham ediliyor.