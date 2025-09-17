Firavuna ait 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu!

Mısır’da müzede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Firavun Amenemope’ye ait altın bilezik, restorasyon sırasında kayboldu. Sınır kapılarında alarm durumuna geçildi.

3 bin yıllık altın bilezik için soruşturma derinleşiyor

Mısır makamları, Kahire’nin merkezindeki Mısır Müzesi'nden kaybolan yaklaşık 3 bin yıllık altın bileziği bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı. Bilezik, M.Ö. 1000 yılı civarında hüküm süren Firavun Amenemope’ye ait.

Restorasyon sırasında yok oldu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, paha biçilemez eserin, Tahrir Meydanı’ndaki müzenin restorasyon laboratuvarında bulunduğu sırada ortadan kaybolduğu belirtildi.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturmanın polis ve savcılık tarafından yürütüldüğünü duyurdu.

Sınırlarda güvenlik artırıldı

Bakanlık, mavi lapis lazuli taşlarla süslenmiş olan bileziğin fotoğrafını ülkenin tüm havaalanlarına, limanlarına ve kara sınır kapılarına göndererek, eserin kaçırılmasını önlemeye çalıştıklarını bildirdi. Ancak bileziğin tam olarak ne zaman kaybolduğu açıklanmadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre kaybolma olayı, eser Roma'da düzenlenecek bir sergi için hazırlanırken yaşandı.

Antik Mısır mirası, ülkeye gelen yabancı turistler için en önemli çekim merkezlerinden biri. Yetkililer, 2025 yılında 18 milyon turistin Mısır’ı ziyaret edeceğini öngörüyor.