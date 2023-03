First Republic Bank hisselerinde sert düşüş

Takip Et

İSTANBUL / EKONOMİ

San Francisco merkezli First Republic Bank'ın hisselerinde düşüş, yatırımcıların likidite konusundaki endişeleriyle devam ediyor. Büyük bankalardan yardım alan First Republic zor durumda bulunurken, bankanın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflas açıklamasının ardından First Republic Bank'ı kurtarmak için 11 büyük banka harekete geçmişti. Bankalar, sorun yaşayan First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyarak bankayı desteklemişlerdi.

Kaynaklara göre JPMorgan, First Republic Bank'a stratejik alternatifler konusunda danışmanlık yapıyor. JPMorgan Chase & Co CEO'su Dimon'un, diğer büyük bankaların başkanlarıyla First Republic Bank'ı istikrara kavuşturmak için görüşmelere liderlik ettiği bildirildi.