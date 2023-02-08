Fitch, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings, Çin için 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5,0'a çıkardı. Yapılan açıklamada, büyüme tahmininin revize edilmesinin Çin'de tüketim ve ekonomik aktivitenin sıfır-COVID politikasının ters edilmesi sonrasında beklenenden daha hızlı toparlanmakta olmasını yansıttığı vurgulandı.

Fitch analistleri Çin'in ekonomik toparlanmasının tüketim öncülüğünde olacağını öngörürken, 2022'de anormal şekilde yükselen mevduatların tüketime yönlendirilmeyebilecekleri uyarısında da bulundu.