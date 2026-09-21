Fiyat anlaşması pahalıya patladı: Biyoteknoloji devine dev yaptırım

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Polonya'da ilaç sektörüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı rekabet soruşturmasında karar çıktı. Ülkenin rekabet kurumu UOKiK, ecza toptancılığı alanında faaliyet gösteren Neuca Grubu ve ilişkili şirketlerin piyasada rekabeti engelleyici faaliyetlerde bulunduğunu belirledi.

Gizli fiyat anlaşması tespit edildi

Soruşturma organları tarafından yapılan incelemelerde, Neuca ve ortaklarının eczanelerle gizli anlaşmalar yaparak belirli ilaçların satış fiyatlarını doğrudan belirledikleri ortaya çıkarıldı. Şirketlerin, piyasadaki serbest fiyat oluşumuna müdahale ederek ilaçların tüketicilere daha yüksek bedellerle ulaşmasına yol açtığı kaydedildi.

Milyon dolarlık yaptırım kararı

Rekabeti ihlal ettiği sabit görülen Neuca ve sürece dahil olan diğer kurumsal yapılara toplamda 13,1 milyon dolar (yaklaşık 52 milyon Polonya zlotisi) idari para cezası uygulandı. Yetkililer, alınan kararla birlikte sağlık sektöründe adil rekabet koşullarının sağlanmasının ve tüketicilerin korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Şirketten karara itiraz bekleniyor

Söz konusu ceza kararına ilişkin Neuca cephesinden yapılan ilk değerlendirmelerde, suçlamaların reddedildiği ve hukuki hakların kullanılarak kararın yargıya taşınacağı ifade edildi. Sürecin önümüzdeki dönemde mahkeme aşamasıyla devam etmesi bekleniyor.