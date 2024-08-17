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Floransa’da tarihi köprüye adını yazan turistler için 1.5 milyon TL ceza isteniyor

İtalya’da Floransa kentinde tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turistin 40 bin Euro’ya kadar (yaklaşık 1.5 milyon TL) para cezası almaları öngörülüyor.

Haber Merkezi
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Floransa’da tarihi köprüye adını yazan turistler için 1.5 milyon TL ceza isteniyor
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İtalya’nın Floransa kentinde tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turist 40 bin Euro’ya kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Kentin simgelerinden olan ve İkinci Dünya Savaşı’nda bile zarar verilmemesiyle ünlü köprüde geçen Pazartesi günü iki turist, siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polise yakalandı.

21 ve 23 yaşlarındaki Alman vatandaşları karakola götürülerek haklarında işlem başlatıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Floransa Belediyesi “suç üstü” yakalanan iki turistin, “Kültürel mirasa zarar vermeyi önleme yasası uyarınca 40.000 euro’ya kadar para cezasıyla karşı karşıya” olduğunu açıkladı.

Hükümet yüksek ceza öngören bir yasa hazırlamıştı

İtalya hükümeti özellikle iklim aktivistlerinin birçok tarihi mekandaki boyalı ve tutkallı eylemleri sonrası yüksek idari para cezaları öngören bir yasa hazırlamıştı.

Ocak ayında yürürlüğe giren yasayla tarihi ve kültürel önemi olan yapılara ağır zarar verenlere 20 bin-60 bin Euro arasında idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Daha hafif hasarlarda ise ceza miktarı 10 bin-40 bin Euro arasında değişiyor.

Floransa Belediyesi de şehre saygı mesajı vermek adına caydırıcı bir ceza uygulanmasından yana.,

2 milyon Euro değerinde restorasyon

Belediyenin güvenlikten sorumlu üyesi Andrea Giorgio, “Floransa'ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerekiyor” dedi ve bu vakada emsal teşkil edecek bir ceza kesileceğini söyledi.

1345 tarihli Ponte Vecchio'da (Eski Köprü) halen 2 milyon Euro değerinde bir restorasyon çalışmasına devam ediyor.

Geçen yıl yine bir grup Alman turist, Vassari Koridoru’na grafiti çizmiş, Belediye Sarayı olarak kullanılan Palazzo Vecchio’ya da iklim eylemcileri boya dökmüştü.

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